Главный тренер «Оттавы»: уход Тарасенко даёт возможность проявить себя молодёжи

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Жак Мартен прокомментировал переход российского нападающего Владимира Тарасенко во «Флорида Пантерз».

«Это часть нашего бизнеса. У него последний год контракта. Он проводил за нас прекрасный сезон, если посмотреть на его статистику, количество заброшенных им шайб, показатель полезности и его надёжность. Это даёт возможность молодым игрокам попробовать заполнить эту пустоту», — приводит слова Мартена официальный сайт НХЛ.

6 марта стало известно, что Тарасенко обменяли из «Оттавы» во «Флориду». За форварда «Пантерз» отдал «Сенаторз» условный пик четвёртого раунда драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 57 матчах за канадский клуб, в которых набрал 41 (17 + 24) очко.

Ранее 24 сейва Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.