В «Урале» расторгнут контракт с Влутом, если суд признает его виновным в ДТП

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации вокруг нападающего Рая Влута.

«Он подал апелляцию и потерпевшая сторона. Пока не вступил в силу приговор, мы не можем его назвать преступником, сказать ему «иди». Мы его взяли из Казахстана, он очень нам помог, мы за это благодарны. Но если апелляция будет не в его сторону, то контракт расторгнем», — цитирует Иванова Ura.ru.

В ночь на 14 ноября 2021 года Влут и его товарищ на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший мальчик четырёх лет аварию не пережил. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Харлема (Нидерланды) приговорил Влута к двум с половиной годам тюрьмы по делу о ДТП.

Ранее гол Семёнова принёс «Ахмату» победу над «Уралом» в РПЛ.