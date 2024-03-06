Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Лиги Европы со «Спортингом»
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Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.
«Аталанта»: Хуан Муссо, Адемола Лукмен, Джанлука Скамака, Мартен де Рон, Эмиль Хольм, Сеад Колашинац, Берат Джимсити, Исак Хин, Алексей Миранчук, Маттео Руджери, Эдерсон.
«Спортинг»: Франко Исраэль, Матеус Рейс, Себастьян Коатес, Хидемаса Морита, Маркус Эдвардс, Коба Куандреди, Паулинью, Эдуардо Куарежма, Франсишку Тринкау, Усман Дьоманде, Жени Катамо.
Игра состоится 6 марта в 20:45 мск.
Ранее «Аталанта» с Миранчуком уступила «Болонье» в матче Серии А.