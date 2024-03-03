«Аталанта» с Миранчуком уступила «Болонье» в матче Серии А
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Игра на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Тьяго Мотты.
В составе победителей мячи забили Джошуа Зиркзее (57-я минута, пенальти), Льюис Фергюсон (61-я).
У проигравших отличился Адемола Лукман (28-я). Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте, но в оставшееся время не отметился результативными действиями на поле.
«Аталанта» (46 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Болонья» (51) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Интер» (69).
Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Аталанту» в матче Серии А.