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Конур: «Реал» летом может рассмотреть переход защитника ПСЖ Хакими

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Защитник ПСЖ Ашраф Хакими может продолжить карьеру в «Реале».
Конур: «Реал» летом может рассмотреть переход защитника ПСЖ Хакими
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, «Реал» планирует начать переговоры с парижским клубом о переходе футболиста, если не получится договориться с леверкузенским «Байером» о переходе правого защитника Жереми Фримпонга.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл в 28 матчах за команду во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, когда вратарь «Реала» Тибо Куртуа приступит к тренировкам с командой.

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