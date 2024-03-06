Конур: «Реал» летом может рассмотреть переход защитника ПСЖ Хакими

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, «Реал» планирует начать переговоры с парижским клубом о переходе футболиста, если не получится договориться с леверкузенским «Байером» о переходе правого защитника Жереми Фримпонга.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл в 28 матчах за команду во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, когда вратарь «Реала» Тибо Куртуа приступит к тренировкам с командой.