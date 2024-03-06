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Журова — об условиях допуска: я бы сравнила действия МПК со вставлением иголок под ногти

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об условиях допуска российских паралимпийцев к летним Играм в Париже, которые опубликовал Международный паралимпийский комитет (IPC).
Журова — об условиях допуска: я бы сравнила действия МПК со вставлением иголок под ногти
  • РИА Новости

«Первоначально Паралимпийские игры были фестивалем, открытым для всех — вне зависимости от расы, пола и прочего. Не было никаких ограничений. Сама философия заключалась в том, чтобы возвращать к жизни людей с ограниченными возможностями, вселять в них веру в лучшее. Теперь же Международный комитет использует это в политических целях. Это неприемлемо.

Они забыли, что в первую очередь делают плохо обычным людям, у которых есть мечта. И все лицемерные высказывания западных политических деятелей про права человека и равенство просто исчезают после такого отношения к человеку, тем более с ограниченными возможностями. Они поступают изуверски. Я бы сравнила их действия со вставлением иголок под ногти», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что в состав российской делегации на Паралимпиаде могут войти 125 спортсменов.

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