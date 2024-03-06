RT в Telegram
Подпишись

Тарасова считает бесчеловечным запрет на участие россиян в церемонии открытия Паралимпиады

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критерии Международного паралимпийского комитета (МПК) по допуску российских спортсменов на Паралимпиаду в Париже.
Тарасова считает бесчеловечным запрет на участие россиян в церемонии открытия Паралимпиады
  • РИА Новости

«Они уже не знают, чем ещё людям испортить настроение, как их ещё побольнее ударить, ведут себя как твари. А ещё называются паралимпийским комитетом, наши спортсмены и так через многое прошли, а им ещё и в церемонии запрещают участвовать», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. 

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что в состав российской делегации на Паралимпиаду могут войти 125 спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить