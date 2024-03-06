Тарасова считает бесчеловечным запрет на участие россиян в церемонии открытия Паралимпиады

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критерии Международного паралимпийского комитета (МПК) по допуску российских спортсменов на Паралимпиаду в Париже.

«Они уже не знают, чем ещё людям испортить настроение, как их ещё побольнее ударить, ведут себя как твари. А ещё называются паралимпийским комитетом, наши спортсмены и так через многое прошли, а им ещё и в церемонии запрещают участвовать», — цитирует Тарасову ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что в состав российской делегации на Паралимпиаду могут войти 125 спортсменов.