Тарасова считает бесчеловечным запрет на участие россиян в церемонии открытия Паралимпиады
- РИА Новости
«Они уже не знают, чем ещё людям испортить настроение, как их ещё побольнее ударить, ведут себя как твари. А ещё называются паралимпийским комитетом, наши спортсмены и так через многое прошли, а им ещё и в церемонии запрещают участвовать», — цитирует Тарасову ТАСС.
6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже.
Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.
Ранее сообщалось, что в состав российской делегации на Паралимпиаду могут войти 125 спортсменов.