Роналду пожелал удачи Курбанову перед поединком за титул чемпиона мира
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«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: «Нет, я только играю», — заявил Курбанов.
Встреча между спортсменами стала частью экскурсионной программы по новому залу, который был построен по инициативе министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.
Напомним, что россиянин проведёт бой с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации.
На счету Курбанова 25 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. У Мадримова девять побед и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Курбанов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA 8 марта.