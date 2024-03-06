Роналду пожелал удачи Курбанову перед поединком за титул чемпиона мира

Российский боксёр, претендент на титул чемпиона мира WBA Магомед Курбанов рассказал о встрече с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: «Нет, я только играю», — заявил Курбанов.

Встреча между спортсменами стала частью экскурсионной программы по новому залу, который был построен по инициативе министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Напомним, что россиянин проведёт бой с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации.

На счету Курбанова 25 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. У Мадримова девять побед и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Курбанов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA 8 марта.