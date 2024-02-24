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Боксёр Курбанов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA 8 марта

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Россиянин Магомед Курбанов проведёт свой следующий бой с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Боксёр Курбанов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA 8 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

«Бою быть! Они просто в это не верили. Теперь всё готово, я готов, даём газ!» — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Главным поединком вечера станет бой между Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну.

На счету Курбанова 25 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. У Мадримова девять побед и одна ничья.

Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв рассказал о создании компьютерной боксёрской игры.

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