Боксёр Курбанов проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBA 8 марта
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«Бою быть! Они просто в это не верили. Теперь всё готово, я готов, даём газ!» — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Главным поединком вечера станет бой между Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну.
На счету Курбанова 25 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. У Мадримова девять побед и одна ничья.
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