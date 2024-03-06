Корнеев: Мбаппе — киллер, это уровень галактики, парень нереально феерит
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«Он — киллер. Как раньше говорили, это уровень галактики. Парень нереально феерит. Невозможно защищаться, когда такое движение, как у Мбаппе», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.