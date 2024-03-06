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Боксёр Гарсия заявил, что его изнасиловали в двухлетнем возрасте

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Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия признался, что его изнасиловали, когда ему было два года.
Боксёр Гарсия заявил, что его изнасиловали в двухлетнем возрасте
  • Gettyimages.ru

«Они держали меня и заставляли смотреть, как насилуют маленьких детей. Они связали меня... У меня есть доказательства, братан. Братан, я покажу тебе каждое видео», — сказал он в разговоре с Эндрю Тейтом.

Поединок между Гарсией и Девином Хейни за титул WBC Super в суперлёгком весе, который должен был пройти 20 апреля в Лас-Вегасе, под угрозой срыва из-за психического состояния Райана.

Ранее Деандре Севейдж заявил, что считает Россию великой страной.

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