Президент ПСЖ не стал подтверждать уход Мбаппе из клуба

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию об уходе из клуба Килиана Мбаппе.

«Я не могу подтвердить его уход, о таких вещах всегда сообщает клуб. У него есть действующий контракт, но мы строим планы на будущее», — цитирует президента журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.