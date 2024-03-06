Президент ПСЖ не стал подтверждать уход Мбаппе из клуба
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«Я не могу подтвердить его уход, о таких вещах всегда сообщает клуб. У него есть действующий контракт, но мы строим планы на будущее», — цитирует президента журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.