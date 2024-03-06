Кирьяков: что толку в лидерстве «Краснодара», концовка-то всё равно известна

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал лидерство «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«А что толку? Концовка-то всё равно известна. Уверен ли я, что «Зенит» всё равно будет первым? У меня вообще других мыслей по этому поводу нет», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 39 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (37). Третий — «Динамо».

Ранее Марцел Личка заявил, что он хотел бы, чтобы «Динамо» давило на «Краснодар» и «Зенит».