Агент Сафонов считает, что ЦСКА будет бороться за 5—8 место в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах московского ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В следующем туре ЦСКА встретится с «Крыльями Советов». От этой встречи многое зависит. Кровь из носа надо брать три очка, но самарская команда дома тоже хорошо играет», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Агент ответил, удивили ли трансферы армейцев зимой и на что могут претендовать красно-синие в РПЛ.

«Они в последнее время меня вообще ничем не удивляют. Моё мнение, что ЦСКА будет бороться за 5—8 место», — сказал он.

После 19 туров московская команда набрала 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против самарских «Крыльев Советов». Матч состоится 8 марта в Самаре и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» предлагал ЦСКА около €10 млн за нападающего Фёдора Чалова.