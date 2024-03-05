Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
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Как сообщается на сайте федерации, в список вошли четыре футболиста из Российской премьер-лиги (РПЛ): Ренато Гойкович, Иван Башич (оба — «Оренбург»), Амар Рахманович («Крылья Советов») и Саид Хамулич («Локомотив»).
Встреча состоится 21 марта. Победитель игры встретится с Исландией или Израилем.
Ранее сообщалось, что четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на товарищеский матч с национальной командой России.