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Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной

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Пресс-служба Боснийской федерации футбола опубликовала расширенный список игроков национальной команды на матч плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года со сборной Украины.
Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте федерации, в список вошли четыре футболиста из Российской премьер-лиги (РПЛ): Ренато Гойкович, Иван Башич (оба — «Оренбург»), Амар Рахманович («Крылья Советов») и Саид Хамулич («Локомотив»).

Встреча состоится 21 марта. Победитель игры встретится с Исландией или Израилем.

Ранее сообщалось, что четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на товарищеский матч с национальной командой России.

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