Уткин: «Спартак» живёт, как камыш на реке, он не выиграет РПЛ

Спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение, сможет ли «Спартак» выиграть РПЛ в текущем сезоне.

«Клуб живёт, как камыш на реке — растёт сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков — но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит. Это среда обитания: рыб, рыбаков, легенд. Утопленников. Но он есть — и есть. «Взвоет поэт: о чём шумишь ты, камыш? Дай ответ! Не даёт ответа», — написал Уткин в колонке на сайте «Советский спорт».

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (39). На второй строчке расположился «Зенит» (37). Тройку замыкает «Динамо» (35).

В 20-м туре столичный клуб встретится с «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Лужники» 10 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее в пресс‑службе прокуратуры Амстердама отказались комментировать возможную экстрадицию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.