Григорян заявил, что его не интересует результат матча между Россией и Сербией
- РИА Новости
«Не опасаюсь, потому что мне без разницы, приедут они или нет», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Тренер признался, что его не интересует результат предстоящей встречи.
«Хорошо, приедут Влахович, другие звёздные футболисты сербской сборной. Обыграем мы их. И как говорит Валерий Георгиевич Карпин: «И что дальше?» Потешить самолюбие? Играем товарищеские матчи и играем, слава богу», — сказал он.
Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 21 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что четыре футболиста из чемпионата России вызваны в сборную Сербии на матч с Россией.