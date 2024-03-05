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Григорян заявил, что его не интересует результат матча между Россией и Сербией

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Российский тренер Александр Григорян перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии по футболу ответил на вопрос, есть ли опасение, что футболисты из топовых европейских клубов не приедут в Москву, боясь возможных последствий.
Григорян заявил, что его не интересует результат матча между Россией и Сербией
  • РИА Новости

«Не опасаюсь, потому что мне без разницы, приедут они или нет», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Тренер признался, что его не интересует результат предстоящей встречи.

«Хорошо, приедут Влахович, другие звёздные футболисты сербской сборной. Обыграем мы их. И как говорит Валерий Георгиевич Карпин: «И что дальше?» Потешить самолюбие? Играем товарищеские матчи и играем, слава богу», — сказал он.

Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 21 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста из чемпионата России вызваны в сборную Сербии на матч с Россией.

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