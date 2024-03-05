RT в Telegram
Подпишись

Медведева: верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Медведева: верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Безусловно, верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Ребята идут на рекорд. Я очень за них болею, вот уже второй год ездила с ними на сборы. Очень хорошо познакомились с парнями, с некоторыми даже начали общаться, сдружились», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она также подчеркнула, что у столичного клуба прекрасный тренер.

«Главное — достоять до конца сезона», — добавила Медведева.

После 19 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (39). На второй строчке расположился «Зенит» (37).

В 20-м туре столичный клуб встретится с «Ахматом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 9 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о перспективах команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить