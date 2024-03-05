Медведева: верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ

Российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Безусловно, верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Ребята идут на рекорд. Я очень за них болею, вот уже второй год ездила с ними на сборы. Очень хорошо познакомились с парнями, с некоторыми даже начали общаться, сдружились», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она также подчеркнула, что у столичного клуба прекрасный тренер.

«Главное — достоять до конца сезона», — добавила Медведева.

После 19 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» (39). На второй строчке расположился «Зенит» (37).

В 20-м туре столичный клуб встретится с «Ахматом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 9 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о перспективах команды.