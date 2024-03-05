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Медведева считает планирование секретом успеха в личной жизни и бизнесе

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о целях на будущее и о планировании.
Медведева считает планирование секретом успеха в личной жизни и бизнесе

    «Цели на будущее, конечно, ставлю, но не на много лет вперёд. Больше на данный момент про личную жизнь на 5—10 лет могу говорить. В работе и карьере важно наметить себе ближайшую и примерную далёкую цель, но при этом делать шаг планирования буквально на две недели», — сказала Медведева на нетворкинг-сессии, организованной университетом «Синергия» в рамках программы Всемирного фестиваля молодёжи.

    Спортсменка также подчеркнула, что у неё на каждый день составлено расписание. 

    «На данный момент очень много коммерческих предложений и социальных, как этот нетворкинг. И все эти мероприятия меня очень развивают. Мне повезло, что есть так много предложений, после каждого крупного мероприятия могу наметить себе ещё одну цель», — добавила Медведева.

    Медведева завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

    Ранее Медведева покинула съёмки шоу после провокации со стороны зрителя.

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