Малыхин: в поединке с Аспинэллом вцепился бы в него как дворовая голодная собака

Чемпион ONE в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин высказался о возможном поединке с временным обладателем пояса UFC в тяжёлом весе британцем Томом Аспинэллом.

«Я представлял себе поединок с Аспинэллом. Как только я увидел Тома, сразу понял, что он высококлассный боец. Он очень умело владеет борьбой и показывает качественный бой. Если бы мне предстоял бой с Аспинэллом, я бы атаковал его как голодная собака на улице, как обычно. Но Том Аспинэлл — это настоящий профессионал, который, на мой взгляд, не имеет слабых мест», — цитирует Малыхина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что британский боец является заслуженным обладателем временного пояса UFC. По его словам, их поединок получился бы захватывающим.

Малыхин одержал победу над Ренье де Риддером на турнире ONE 166. Россиянин одолел нидерландца в третьем раунде техническим нокаутом.

Таким образом, Малыхин стал первым единовременным чемпионом ONE в трёх дивизионах: в полутяжёлом весе и дважды в тяжёлом.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о будущем Ислама Махачева.