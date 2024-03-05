Пушилин: «Шахтёр» нужно снабдить всем для участия в чемпионатах России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что футбольный клуб «Шахтёр» должен быть снабжён всем необходимым для участия в российских соревнованиях.

«Команда уже существует, сейчас она должна быть снабжена всем необходимым, чтобы иметь возможность участвовать в различного рода первенствах, соревнованиях, чемпионатах России. Я уверен, что донецкий «Шахтёр» в рамках новых реалий, новой действительности себя ещё покажет», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Глава ДНР заявил, что со временем донецкая команда будет проводить матчи на «Донбасс Арене».

«Как только станет возможным проводить матчи на стадионе, клуб и его база будут в том числе там», — сказал он.

30 июня вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта составить план развития «Шахтёра» и обеспечить участие клуба в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что «Донбасс Арену» восстановят для матчей донецкого «Шахтёра».