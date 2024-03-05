Форвард «Зенита» Педро: был готов к тому, что в матче со «Спартаком» будут бить по ногам

Нападающий «Зенита» Педро высказался о матче со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

«Я был готов к тому, что будут бить по ногам. Ребята меня предупреждали, что в России контактный футбол, достаточно жёсткий, с единоборствами на грани фола. В Бразилии не такой футбол, но я должен быстро адаптироваться к этому. Такие матчи, как со «Спартаком», иначе не играются», — цитирует Педро «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.

«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

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