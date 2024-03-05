Форвард «Зенита» Педро: обязательно начну изучать русский язык

Нападающий «Зенита» Педро заявил, что планирует в обязательном порядке начать изучение русского языка.

«Да, да, обязательно начну учить русский! Пока я сосредоточен на изучении английского, потому что начал учить его ещё в Бразилии. И хочется до какого-то уровня его довести», — приводит слова Педро издание «РБ Спорт».

Нападающий присоединился к команде 12 января. Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн. 5 февраля игроку исполнилось 18 лет.

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