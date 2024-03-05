Лагно до сих пор не получила визу в Канаду на турнир претенденток ФИДЕ

Российская шахматистка Екатерина Лагно сообщила, что до сих пор не получила визу в Канаду на турнир претенденток.

«Пока никакой информации по канадской визе у меня нет. Необходимые отпечатки пальцев я сдала еще 12 января», —приводит слова Лагно РИА Новости.

Турнир состоится с 2 по 25 апреля в Торонто.

Также на нём выступят Александра Горячкина, Тань Чжунъи (Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Вайшали Прагнанандха (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

Ранее Лагно проиграла в полуфинале чемпионата мира по быстрым шахматам.