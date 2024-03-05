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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

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В службе коммуникаций РФС сообщили, что «Динамо» приняло решение обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с «Локомотивом».
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«ЭСК РФС по обращению «Динамо» рассмотрит эпизод с неудалением защитника «Локомотива» Евгения Морозова на 29-й минуте матча РПЛ», — приводит слова службы коммуникаций РФС.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Бителло и Денис Макаров на 12-й и 58-й минутах. За гостей единственный гол забил Рифат Жемалетдинов (84-я).

Таким образом, «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.

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