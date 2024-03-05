Орлов назвал необыкновенным талантом новичка «Зенита» Педро
- РИА Новости
«Это футболист из другой лиги был, более высокой. Мне кажется, это талантище необыкновенный, по тому, как он действует и мыслит, но, конечно же, ему нужна подмога», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».
Нападающий присоединился к команде 12 января. Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн. 5 февраля игроку исполнилось 18 лет.
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