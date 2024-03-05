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Cadena SER: «Реал» предложит «Баварии» €50 млн за трансфер Дэвиса

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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб близок к договорённости с мюнхенцами относительно трансфера 23-летнего левого защитника.

По информации источника, стороны приближаются к финальной фазе переговоров.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметился одним мячом и тремя результативными передачами. Его соглашение с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продлить контракт с Тони Кроосом.

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