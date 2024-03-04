Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» от «Автомобилиста»: команда играла неплохо

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении команды от «Автомобилиста» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Команда играла неплохо. К сожалению, пока у нас проблема — не забиваем, хотя создаём. Какой бы соперник ни был, мы должны забивать, две шайбы за три игры — это мизер. Будем пытаться что-то делать», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Встреча проходила на арене «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1.

Хет-трик в составе хозяев оформил Анатолий Голышев. Единственный гол у гостей на счету Ильи Сафонова.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Автомобилиста».

Следующая игра состоится 6 марта и также пройдёт в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА отыгрался с 0:2 и в овертайме вырвал победу у нижегородского «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ.