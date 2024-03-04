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Гуренко: Антон Миранчук понимает, что надо что-то менять в своей карьере

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Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал новость об интересе «Нанта» к полузащитнику железнодорожников Антону Миранчуку.

«Миранчук понимает, что надо что-то менять в своей карьере. Возможный переход в тот же «Нант» должен пойти Антону на пользу. Если не попробуешь, никогда не поймёшь. Думаю, что он заслужил попробовать себя в другом чемпионате», — цитирует Гуренко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 25 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Нант».

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