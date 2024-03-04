Бразильский дебютант UFC Оливейра хочет провести бой с Умаром Нурмагомедовым

Бразильский боец UFC легчайшей весовой категории Винисиус де Оливейра выразил желание провести свой следующий поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я бы хотел драться с Умаром Нурмагомедовым. Уверен, если я буду драться против него, для меня это будет лёгкий бой, потому что у него есть только борьба. Я уверен, что смогу нокаутировать этого парня в первом раунде», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Ранее Умар Нурмагомедов высказался о возможном поединке с Петром Яном.