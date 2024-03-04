Булыкин: у Дзюбы не сложилась игра против «Динамо»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 19-го тура с «Динамо».

«Я думаю, что Ньямси ещё покажет себя в «Локомотиве», в матче с «Динамо» он показал себя неплохо. Он старался отдавать передачи Дзюбе, но у Артёма не сложилась игра. Замены оказались полезными, но было уже поздно. Дзюба также не смог показать свой лучший уровень, а оборона допустила ошибки в первом тайме», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Бителло и Денис Макаров на 12-й и 58-й минутах. За гостей единственный гол забил Рифат Жемалетдинов (84-я).

Таким образом, «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» — пятый (31 очко).

Ранее сообщалось, что «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.