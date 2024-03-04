Чарлтон обновила собственный рекорд мира в беге с барьерами на ЧМ-2024 в Глазго

Девинн Чарлтон с Багамских островов в очередной раз доказала, что она лучшая на данный момент в беге на 60 м с барьерами.

28-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд на первенстве планеты по лёгкой атлетике в помещении 2024 года в Глазго. Чарлтон показала результат 7,65 секунды и завоевала золотую медаль соревнований.

Легкоатлетка с острова в Карибском море 11 февраля на соревнованиях в Нью-Йорке пробежала дистанцию за 7,67 секунды.

Ранее сообщалось, что нидерландка Фемке Бол второй раз за две недели обновила мировой рекорд в беге на 400 м.