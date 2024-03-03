Дубль Фодена принёс «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» на своём поле одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

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