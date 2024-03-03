Дубль Фодена принёс «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»
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Игра на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В составе победителей мячи забили Фил Фоден (56-я, 80-я минуты), Эрлинг Холанд (91-я). У проигравших отличился Маркус Рашфорд (8-я).
«Сити» (62 очка) занимает второе место в турнирной таблице. «Юнайтед» (44) — шестое. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и пробился в 1/4 финала Кубка Англии по футболу.