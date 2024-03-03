Спортсмены из России будут допущены без ограничений на Олимпиаду с разрешённым допингом
- globallookpress.com
«Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — цитирует Д'Соузу ТАСС.
Американский миллиардер Питер Тиль хочет провести Олимпийские игры, где спортсменам разрешат принимать допинг. Атлеты смогут принимать любые пищевые добавки и препараты. Соревнования планируют провести в пяти видах спорта (плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика и единоборства).
Отмечается, что Игры будут проводиться раз в год.
Ранее сообщалось, что МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом.