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Спортсмены из России будут допущены без ограничений на Олимпиаду с разрешённым допингом

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Президент проекта «Олимпийские игры на стероидах» Арон Д'Соуза заявил, что российские спортсмены будут допущены без ограничений на соревнования.
Спортсмены из России будут допущены без ограничений на Олимпиаду с разрешённым допингом
  • globallookpress.com

«Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — цитирует Д'Соузу ТАСС.

Американский миллиардер Питер Тиль хочет провести Олимпийские игры, где спортсменам разрешат принимать допинг. Атлеты смогут принимать любые пищевые добавки и препараты. Соревнования планируют провести в пяти видах спорта (плавание, гимнастика, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика и единоборства).

Отмечается, что Игры будут проводиться раз в год.

Ранее сообщалось, что МОК и WADA выступили против создания Олимпиады с разрешённым допингом.

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