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Гришин надеется, что Дзагоев сумеет найти для ЦСКА копию самого себя

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева на должность селекционера клуба.
Гришин надеется, что Дзагоев сумеет найти для ЦСКА копию самого себя
  • РИА Новости

«Это, безусловно, очень хорошее назначение. Наверное, все футбольные люди могут только приветствовать, когда игроки родного клуба после завершения карьеры остаются работать в его системе на любой должности. Алан был очень хорошим футболистом и доказал свою преданность ЦСКА, согласившись работать именно у армейцев», — сказал Гришин RT.

По мнению Гришина, футбольная карьера Дзагоева непременно поможет ему в работе селекционером.

«Мне бы очень хотелось верить, что он сумеет найти для команды второго Дзагоева или ещё одного Файзуллаева. У него есть все качества для этой работы. Во время своей карьеры Алан действовал в центре поля, и он видит те самые футбольные фишки, которые не способны разглядеть те, кто не играл на таком же высоком уровне. Несомненно, Дзагоев станет большим подспорьем для селекционного отдела, он хорошо разбирается в деталях этого вида спорта и способен найти необходимые качества в игроках. Думаю, информация от него будет очень полезна», — добавил он.

Ранее Алан Дзагоев рассказал о своей должности селекционера ЦСКА.

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