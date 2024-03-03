Дзагоев: в ЦСКА буду заниматься подбором игроков для основы

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей должности селекционера клуба.

«Буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодёжка, и школа. Условно, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я полетел, посмотрел его несколько игр. Что-то в этом роде», — сказал Дзагоев на YouTube-канале ЦСКА.

1 ноября 2023 года игрок сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева в качестве селекционера клуба.