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Дзагоев: в ЦСКА буду заниматься подбором игроков для основы

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей должности селекционера клуба.
Дзагоев: в ЦСКА буду заниматься подбором игроков для основы
  • РИА Новости

«Буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодёжка, и школа. Условно, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я полетел, посмотрел его несколько игр. Что-то в этом роде», — сказал Дзагоев на YouTube-канале ЦСКА.

1 ноября 2023 года игрок сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что футболист забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева в качестве селекционера клуба.

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