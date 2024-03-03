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Туктамышева поделилась настроем на решающий день Кубка Первого канала

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Капитан красной команды Елизавета Туктамышева поделилась настроем на второй день Кубка Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Туктамышева поделилась настроем на решающий день Кубка Первого канала
  • РИА Новости

«Сегодня новый день, новые эмоции, новый настрой. Мой любимый Питер! Даже солнце немного видно, вы представляете? Что за чудесный денёчек!» — сказала Туктамышева на видео в соцсетях.

Команда Анны Щербаковой лидирует после первого дня Кубка Первого канала. Коллектив олимпийской чемпионки набрал 63 балла после пяти видов. Второе место занимает команда Алины Загитовой (55 баллов), третье — Елизаветы Туктамышевой (53).

Кубок Первого канала проходит в Санкт-Петербурге. Турнир завершится 3 марта.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Кубок Первого канала по фигурному катанию смотрит вся страна.

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