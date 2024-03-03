Тарасова заявила, что Кубок Первого канала по фигурному катанию смотрит вся страна

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что Кубок Первого канала по фигурному катанию вызывает большой интерес у российских поклонников фигурного катания.

«Хорошее зрелище не первый год идёт, очень хорошо проходит, полный зал зрителей, вся страна смотрит. Нововведение с битвой элементов очень хорошее. Поразил ли кто-то определённый сегодня? Нет, я рассматриваю это соревнование как команду», — цитирует Тарасову ТАСС.

Команда Щербаковой лидирует после первого дня Кубка Первого канала. Коллектив олимпийской чемпионки набрал 63 балла после пяти видов. Второе место занимает команда победителя Игр Алины Загитовой (55 баллов), третье — команда чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой (53).

Кубок Первого канала проходит в Санкт-Петербурге. Турнир завершится 3 марта.

Ранее сообщалось, что Владислав Дикиджи показал лучший результат в короткой программе на Кубке Первого канала.