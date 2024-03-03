Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Йохауг возобновила карьеру

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг сообщила, что возобновляет карьеру.

«Чего я с нетерпением жду, так это того, что на чемпионате мира женщины впервые преодолеют дистанцию в 50 км. Я никогда раньше не участвовала в гонках на 50 км — ни на Кубке мира, ни на первенстве Норвегии», — приводит слова Йохауг VG.

Напомним, что лыжница завершила карьеру по окончании сезона-2021/22.

35-летняя Йохауг за свою карьеру завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах, а также 14 раз одерживала победу на чемпионатах мира.

Ранее российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в гонке преследования на Кубке России в Уфе.