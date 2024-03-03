Шевченко — об успехах в биатлоне: видимо, дело в таланте

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в гонке преследования на Кубке России в Уфе.

«Видимо, талант. Совокупность всех факторов: стрельбы и хода. Но хотелось бы даже побыстрее. Хотелось закончить Кубок России на красивой ноте — победой — и всё получилось, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Она преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 27,8 секунды.

Второй стала Наталья Гербулова (+6,6). Замкнула тройку Анастасия Шевченко (+8,7).

Ранее биатлонист Александр Логинов рассказал, с чем были связаны проблемы со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.