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Шевченко — об успехах в биатлоне: видимо, дело в таланте

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Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в гонке преследования на Кубке России в Уфе.
Шевченко — об успехах в биатлоне: видимо, дело в таланте
  • РИА Новости

«Видимо, талант. Совокупность всех факторов: стрельбы и хода. Но хотелось бы даже побыстрее. Хотелось закончить Кубок России на красивой ноте — победой — и всё получилось, — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Она преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 27,8 секунды.

Второй стала Наталья Гербулова (+6,6). Замкнула тройку Анастасия Шевченко (+8,7).

Ранее биатлонист Александр Логинов рассказал, с чем были связаны проблемы со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

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