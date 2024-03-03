Месси — об игре Суареса в матче с «Орландо Сити»: все знают, на что он способен

Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси высказался об игре форварда Луиса Суареса в матче МЛС с «Орландо Сити».

«Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для вас матч, забивая голы и отдавая результативные передачи», — приводит слова Месси официальный сайт МЛС.

Матч на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в Форт-Лодердейле завершился со счётом 5:0.

В составе «Интер Майами» мячи забили Луис Суарес (4-я и 11-я минуты), Роберт Тэйлор (29-я) и Лионель Месси (57-я, 62-я).

«Интер Майами» с семью очками располагается на первом месте Восточной конференции. «Орландо» (1) занимает 12-ю позицию на Западе.

Ранее Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети.