Канчельскис: ничья с «Зенитом» — очень хорошее начало для «Спартака»
- РИА Новости
«Для «Спартака» ничья — отличный результат, потому что играть в Питере с «Зенитом» на выезде очень сложно. Я думаю, что это хорошее начало для «Спартака», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0.
Главный судья Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки игрокам команды Сергея Семака и четыре — подопечным Гильермо Абаскаля.
«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).
Ранее сообщалось, что Зарема Салихова назвала игру «Зенита» со «Спартаком» слабейшей за последние годы.