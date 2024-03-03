Канчельскис: ничья с «Зенитом» — очень хорошее начало для «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для «Спартака» ничья — отличный результат, потому что играть в Питере с «Зенитом» на выезде очень сложно. Я думаю, что это хорошее начало для «Спартака», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Игра на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 0:0.

Главный судья Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки игрокам команды Сергея Семака и четыре — подопечным Гильермо Абаскаля.

«Зенит» (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (31) — четвёртое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39).

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова назвала игру «Зенита» со «Спартаком» слабейшей за последние годы.