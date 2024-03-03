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Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:1.

Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился заброшенной шайбой. 

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями в матче не отметился.

«Сент-Луис» с 65 очками занимает девятое место в Западной конференции. «Миннесота» (62) располагается на 12-й позиции.

Ранее стало известно, что 31 сейв Георгиева не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом».

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