Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:1.

Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился заброшенной шайбой.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями в матче не отметился.

«Сент-Луис» с 65 очками занимает девятое место в Западной конференции. «Миннесота» (62) располагается на 12-й позиции.

Ранее стало известно, что 31 сейв Георгиева не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом».