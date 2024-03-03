Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
Встреча на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:1.
Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился заброшенной шайбой.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными действиями в матче не отметился.
«Сент-Луис» с 65 очками занимает девятое место в Западной конференции. «Миннесота» (62) располагается на 12-й позиции.
Ранее стало известно, что 31 сейв Георгиева не спас «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом».