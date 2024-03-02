«Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продолжит карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Руководство столичной команды приняло решение выставить российского форварда на драфт отказов, написал журналист Эллиот Фридман.

6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.