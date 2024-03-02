«Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ
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Руководство столичной команды приняло решение выставить российского форварда на драфт отказов, написал журналист Эллиот Фридман.
6 февраля стало известно, что Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
31-летний воспитанник челябинского хоккея является обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз».
Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что Кузнецов не сообщал ему о своём желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.