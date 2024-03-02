Угальде — о матче с «Зенитом»: «Спартак» недоволен ничейным результатом

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что московская команда имела неплохие шансы переиграть в матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» в Санкт-Петербурге.

«Мы проделали хорошую работу и могли выиграть. У нас были неплохие моменты. Не могу сказать, что довольны ничейным результатом. Но не уступили, есть над чем поработать в следующих матчах», — цитирует Угальде «Матч ТВ».

Он также признался, что Гильермо Абаскаль дал указание футболистам «Спартака» применять прессинг.

«Если мы хотим побеждать, должны уметь хорошо прессинговать, мы нарабатывали это на сборах», — добавил Угальде.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 0:0. 21-летний костариканский форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Для Угальде игра с «Зенитом» стала дебютной в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Угальде признан лучшим игроком матча 19‑го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».