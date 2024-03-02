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Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию на турнире в Дубае

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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.
Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию на турнире в Дубае
  • Gettyimages.ru

«Достойный поступок Бублика, который сказал, что хочет продолжить. Уважение. Сочувствую Рублёву. Он не заслужил дисквалификацию», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча на турнире в Дубае с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

Ранее сообщалось, что Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае.

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