Кирьос заявил, что Рублёв не заслужил дисквалификацию на турнире в Дубае

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.

«Достойный поступок Бублика, который сказал, что хочет продолжить. Уважение. Сочувствую Рублёву. Он не заслужил дисквалификацию», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча на турнире в Дубае с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

Ранее сообщалось, что Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае.