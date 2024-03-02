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Футболист ЦСКА Мухин заявил, что мечтает играть в АПЛ

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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин заявил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Футболист ЦСКА Мухин заявил, что мечтает играть в АПЛ
  • РИА Новости

«Мечтаю играть в АПЛ. Мне нравится команда «Манчестер Юнайтед». Но это сны, конечно. Но если у меня будет вера, то, скорее всего, всё получится», — заявил Мухин РИА Новости. 

21 октября 22-летний россиянин получил травму крестообразных связок в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» (0:0). 6 ноября полузащитнику сделали операцию в Италии.

В сезоне-2023/24 чемпионата России хавбек провёл за армейцев 16 матчей, забил два мяча и отметился одной результативной передачей. 

Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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