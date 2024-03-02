Футболист ЦСКА Мухин заявил, что мечтает играть в АПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин заявил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Мечтаю играть в АПЛ. Мне нравится команда «Манчестер Юнайтед». Но это сны, конечно. Но если у меня будет вера, то, скорее всего, всё получится», — заявил Мухин РИА Новости.

21 октября 22-летний россиянин получил травму крестообразных связок в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» (0:0). 6 ноября полузащитнику сделали операцию в Италии.

В сезоне-2023/24 чемпионата России хавбек провёл за армейцев 16 матчей, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом».