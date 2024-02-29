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Пономарёв: ЦСКА должен обыграть «Оренбург» со счётом 2:0

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Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Пономарёв: ЦСКА должен обыграть «Оренбург» со счётом 2:0
  • РИА Новости

«Игроки ЦСКА доминировали в игре с «Динамо», но проиграли. Так что на матч с «Оренбургом» армейцы выйдут уже с другим настроем, плюс на своём поле играют. Должны победить со счётом 2:0», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Оренбург» — на 14-й позиции (15). Лидер чемпионата — «Краснодар» (38).

Ранее Пономарёв заявил, что иностранные футболисты боятся ехать в Россию из-за осуждения.

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