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Бабич — о переходе в «Спартак»: спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит»

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём переходе в стан красно-белых.
Бабич — о переходе в «Спартак»: спасибо Эраковичу, что выбрал «Зенит»
  • РИА Новости

«Ты можешь быть первым или пятым в списках, а по итогу оказаться лучшим в лиге. Я в курсе, что Эраковича «Спартак» тоже звал. Спасибо ему, что выбрал «Зенит» и я оказался здесь. (Смеётся.)», — приводит слова Бабича Sport24.

Бабич перешёл в «Спартак» из «Альмерии» в августе. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €4 млн.

Сербский футболист в составе красно-белых во всех турнирах сезона-2023/24 в 13 матчах забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Радимов высмеял «Спартак» из-за неготовности поля к матчу с «Факелом».

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