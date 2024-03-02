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Радимов высмеял «Спартак» из-за неготовности поля к матчу с «Факелом»

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию о неготовности поля стадиона «Спартака» к возобновлению РПЛ.
Радимов высмеял «Спартак» из-за неготовности поля к матчу с «Факелом»
  • РИА Новости

«Осенью «Спартак» и красно-белые болельщики жаловались на газон в Воронеже. А теперь спартаковцы не смогли подготовить свой стадион и газон к игре с «Факелом». Знаете, когда мне сказали, что 2024-й — год кармы, я не особо верил. Сейчас начинаю потихоньку верить», — написал Радимов в своём Telegram-канале.

Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона. Инспекция Российской премьер-лиги (РПЛ) накануне запретила проведение игры на «Лукойл Арене».

1 марта стало известно, что матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в «Лужниках».

Ранее в «Спартаке» заявили, что на стадионе в Тушине было повреждено молодое газонное покрытие.

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